Когда начнут первые выплаты из фонда алиментов

Палата частных судебных исполнителей создаст социальный фонд, который будет помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, например, матерям, не получающим алименты на содержание детей, передает Tengrinews.kz.

Решение о создании фонда было принято на внеочередном Съезде частных судебных исполнителей. Взносы в фонд будут делать судисполнители, желающие стать членами палаты.

«200 МРП (порядка 530 тысяч тенге в 2020 году. — Прим.) для крупных областных центров. Для мелких — поменьше. Будет градировано от 200 до 50 МРП, один раз при вступлении в палату. Допустим, хочет быть судебным исполнителем Алматы — 200 МРП вносит. Те, которые уже в палате, не будут платить», — объяснил председатель правления Республиканской палаты частных судебных исполнителей Ернар Ибраев.

Он добавил, что на все категории нуждающихся денег не хватит, планируется помогать в особо критических случаях, например, где взыскатель алиментов при этом еще является инвалидом.

«Это благотворительная модель. Была договоренность у судисполнителей финансировать фонд за счет взносов. Потом расходы рассчитываются, скольким людям за счет таких взносов получится помочь. Скорее всего, таких выплат по фонду будет немного. В течение года прогнозируется 10-20 выплат», — рассказал министр юстиции Марат Бекетаев.

По его словам, это покажет социальную ответственность судисполнителей.

«Они несут большую психологическую нагрузку, когда нужно взыскивать долги, а финансовое положение у должника действительно плохое. Пришел к человеку забирать имущество, это психологически очень сложно. Дети могут быть. Поэтому палата для самых сложных случаев предусматривает создание такого фонда», — объяснил министр.

По его словам, распоряжаться деньгами будет не сама палата. Для этого будет создана комиссия из известных людей с очень хорошей репутацией, которые не вызывают сомнений в плане беспристрастности и пользуются авторитетом в обществе. Они будут собираться несколько раз в год и коллективно принимать решение по каждому случаю.

«Я думаю, в первом квартале 2020 года можно ожидать первые выплаты. Но этих выплат будет немного. Только-только формируется этот фонд, чтобы что-то платить, нужно что-то накопить. Когда эта практика будет наработана, можно будет говорить о развитии, об увеличении или уменьшении взносов, о поиске дополнительных источников финансирования», — добавил Бекетаев.