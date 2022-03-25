Когда начнут принимать документы в первый класс?

Выбрать школу, в которую отправится первоклассник, можно независимо от прописки. Поэтому при желании попасть в инновационную школу-лицей или гимназию, родителям советуют не затягивать с подачей документов.

Стартует прием документов для поступления в первый класс. Сделать это можно онлайн, несколькими способами. Либо через информационную систему «Сакура», либо через портал электронного правительства. В этом случае родителям потребуется электронная цифровая подпись.

«Буквально несколько документов требуется от родителей. Это заявление от родителей или законного представителя. Документ о состоянии ребенка, иначе говоря, как мы обычно привыкли говорить — это паспорт здоровья ребенка. И документ о состоянии здоровья ребенка по форме 065 или опять таки более привычно и знакомо — это прививочный паспорт. И фотография ребенка в цифровом формате, размером 3*4. Стартует прием документов для поступления в первый класс 1 апреля», — говорит руководитель управления образования Костанайской области Зауре Байменова.

Выбрать школу, в которой будет обучаться ребенок, родители вправе самостоятельно. Принимают первоклашек по принципу три к одному. То есть сначала зачисляют троих детей по территориальному признаку, кто проживает рядом со школой, а затем одного ребенка из другого микрорайона. Чтобы успеть попасть в желаемую школу, родителям рекомендуют не затягивать с подачей документов.

«У родителей с 1 апреля есть право определиться со школой и в оперативном порядке подать документы. Там время потребуется для того, чтобы получить медсправки и призываем родителей не делать все в последний день, последний момент», — уточняет Зауре Байменова.

По словам Зауре Байменовой, ежегодно количество учащихся в области увеличивается. Если в прошлом учебном году их было 110 тысяч, то в этом году — 111 тысяч. В основном эта цифра растет именно из-за первоклашек. Решать проблему с местами помогает строительство новых школ. К примеру в микрорайоне «Юбилейный» недавно была открыта школа на 1200 мест. Сейчас ведется строительство еще двух школ в микрорайонах «Береке» и «Кунай», на 900 и 980 мест соответственно.

Завершится прием документов Продлится он до 1 августа.

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