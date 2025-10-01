В Казахстане планируют проверять мобильные переводы, сумма которых составляет более 12 минимальных зарплат за три месяца. Когда начнет действовать этот критерий, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане планируют ввести новый критерий для проверки мобильных переводов: сумма более 1 млн тенге за 3 месяца от 100 и более разных отправителей. Новый критерий начнет действовать с 1 января 2026 года вместе с новым Налоговым кодексом, как сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК. Цель проверок — выявление предпринимателей, использующих личные счета для ухода от налогов, при этом обычные пользователи, совершающие частные переводы, под проверки не попадут.

Мобильные денежные переводы стали неотъемлемой частью повседневной жизни казахстанцев. Этот инструмент предназначен для частного использования, например, для перечисления денег родственникам и друзьям.

Но на фоне отказа казахстанцев от наличных денег мобильные переводы на счет физического лица вместо оплаты банковскими картами начали использовать предприниматели, чтобы избежать уплаты налогов.

Чтобы выявить таких предпринимателей, с 2023 года в Казахстане начали проверять денежные мобильные переводы, пришедшие на счет физического лица. Но не все, а только те, что имеют признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.

Ежегодная проверка начинается с того, что банки второго уровня (БВУ) передают в Комитет государственных доходов Министерства финансов РК (КГД МФ РК) индивидуальные идентификационные номера (ИИН) физических лиц, на счета которых поступали подозрительные переводы.

На данный момент в предпринимательской деятельности подозревают физических лиц, на личные счета которых в течение каждого их трех месяцев подряд поступали переводы от ста и более разных отправителей. То есть проверка не должна коснуться, например, домохозяйку, которой переводят деньги все члены семьи. Это могут быть большие и частые переводы, но они, наверняка, будут не от ста разных лиц каждый месяц.

То же самое касается председателей родительских комитетов в школе, так как в классе обычно не сто человек, а около 30. Проверки также могут избежать и активисты компаний, которые, например, собирают деньги на поздравления коллег.

То есть в большинстве случаев, когда мобильные переводы, даже самые частые, носят частный характер, они не подпадают под вышеописанные критерии. А переводы, поступившие от ста и более совершенно разных лиц в течение каждого из трех месяцев подряд, явно говорят о предпринимательской деятельности.

В любом случае сотрудники КГД МФ РК будут разбираться в каждой ситуации. И, если даже подозрительные переводы в результате проверки действительно окажутся частными, то налогами они облагаться не будут.

При этом отметим, что в ближайшем будущем физические лица, часто принимающие мобильные переводы на свои счета, не предназначенные для осуществления предпринимательской деятельности, будут подпадать под такие проверки намного реже.

Напомним, что в признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности хотят добавить еще один критерий – общую сумму переводов, которая превышает 12 минимальных заработных плат (МЗП), или 1 млн тенге.

Получается, что проверять будут мобильные переводы, поступившие на личный счет физического лица от ста и более разных лиц в течение каждого из трех месяцев подряд, сумма которых равна более 1 млн тенге.

Как нам объяснили в КГД МФ РК, это обусловлено тем, что в соответствии с Предпринимательским кодексом РК обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя подлежат физические лица, имеющие годовой доход в размере, превышающем 12 МЗП.

Также они отметили, что предлагаемый критерий проверки мобильных переводов начнет действовать с 1 января 2026 года вместе с новым Налоговым кодексом. До конца текущего года остаются только старые признаки.

Обновленный список критериев указан в проекте приказа Министра финансов РК «Об утверждении форм предоставления органу государственных доходов банковскими организациями сведений о наличии банковских счетов и их номерах, остатках и движении денег на этих счетах», который сейчас обсуждается на портале «Открытые НПА».

Таким образом, критерии, по которым мобильные переводы относят к доходу от осуществления предпринимательской деятельности, зачастую не касаются граждан, активно использующих этот инструмент в личных целях. А со следующего года проверке могут подвергнуться еще меньше физлиц.

Также отметим, что под признаки осуществления предпринимательской деятельности не подпадают и казахстанцы, часто отправляющие мобильные переводы.

Автор: Екатерина Сохарева

