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Когда начнутся весенние каникулы и сколько дней отдохнут школьники

Весенние каникулы в этом году продлятся девять дней.

Третья четверть в школах завершится 17 марта. Весенние каникулы в этом году продлятся девять дней, с 18 по 26 марта включительно, передает informburo.kz

Без учёта выходных и праздников каникулы составят два дня, однако в Минпросвете не планируют в будущем вносить изменения по этим срокам.

В прошлом учебном году весенние каникулы составляли 12 дней (с 19 по 30 марта 2022 года). Продолжительность каникулярного времени в текущем учебном году в целом сократилась – ранее она составляла не менее 30 дней, теперь – 25.

Учебный год завершится 31 мая. Для учащихся первых классов он продлится 35, в 2-11 классах – 36 учебных недель.

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