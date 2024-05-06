Когда наступит долгожданное тепло, сообщили синоптики

Фото Н.Луговской/alau.kz
В ближайшие дни теплые воздушные массы из районов Узбекистана принесут пусть краткосрочное, но долгожданное тепло практически во все регионы Казахстана.
Несмотря на то, что в отдельных районах севера и востока республики ночью сохранятся отрицательные температуры, уже к 9 мая столбики термометров в дневные часы покажут 20-28 градусов тепла.
А вот в западных регионах ожидается неустойчивый характер погоды – сначала южный циклон принесет с собой обильные дожди с грозами, и возможно выпадение града.
Вслед за циклоном северо-западный антициклон обусловит прекращение осадков и значительное понижение температуры воздуха.
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