Когда наступит долгожданное тепло, сообщили синоптики

В ближайшие дни теплые воздушные массы из районов Узбекистана принесут пусть краткосрочное, но долгожданное тепло практически во все регионы Казахстана.

Несмотря на то, что в отдельных районах севера и востока республики ночью сохранятся отрицательные температуры, уже к 9 мая столбики термометров в дневные часы покажут 20-28 градусов тепла.

А вот в западных регионах ожидается неустойчивый характер погоды – сначала южный циклон принесет с собой обильные дожди с грозами, и возможно выпадение града.

Вслед за циклоном северо-западный антициклон обусловит прекращение осадков и значительное понижение температуры воздуха.

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