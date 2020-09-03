Когда не выплачивается пособие работникам – внесены изменения

Министр труда и социальной защиты населения РК своим приказом от 28 августа 2020 года внес изменения и дополнения в некоторые приказы министра здравоохранения и социального развития по вопросам трудовых прав работников, передает zakon.kz.

В частности, в новой редакции говорится, что пособие не выплачивается в следующих случаях:

— работнику, временная нетрудоспособность которого наступила вследствие травм, полученных при совершении им уголовного правонарушения, в случае установления виновности вступившим в законную силу приговором суда;

— за время принудительного лечения работника по определению суда (кроме психически больных);

— за время нахождения работника под арестом и за время судебно-медицинской экспертизы, в случае установления его виновности, вступившим в законную силу приговором или постановлением суда;

— при временной нетрудоспособности работника от заболеваний или производственных травм, наступивших вследствие употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;

— за дни временной нетрудоспособности, приходящиеся на оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск;

— за дни временной нетрудоспособности, приходящиеся на отпуск без сохранения заработной платы;

— за дни временной нетрудоспособности, приходящиеся на отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Если нетрудоспособность продолжается и после окончания отпуска, то пособие выдается со дня, когда работник приступил к работе.

Изменен и пункт, касающийся оценки напряженности трудового процесса. Она проводится по следующим показателям:

— интеллектуальные нагрузки;

— сенсорные нагрузки;

— эмоциональные нагрузки;

— монотонность нагрузок;

— режим работы.

Также предусматривается, что документом, подтверждающим трудовую деятельность работника, является:

1) трудовая книжка;

2) трудовой договор с отметкой работодателя о дате и основании его прекращения;

3) выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение или прекращение трудовых отношений на основе заключения либо прекращения трудового договора;

4) выписки из ведомости выдачи заработной платы работникам;

5) послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника), подписанный работодателем, заверенный печатью организации (при ее наличии);

6) выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах;

7) сведения из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях;

8) архивная справка, содержащая сведения о трудовой деятельности работника.

9) вступившее в законную силу решение суда об установлении юридического факта, подтверждающего наличие трудовых отношений.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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