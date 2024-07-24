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Когда обследования для узких специалистов казахстанцы смогут пройти без обращения к терапевту

Фотография для новости Когда обследования для узких специалистов казахстанцы смогут пройти без обращения к терапевту

pixabay.com

Министерство здравоохранения Казахстана планирует обучить медсестёр расширенной практики, чтобы они могли направлять пациентов на анализы от узких специалистов.  Об этом на брифинге в правительстве сказала глава министерства, передает informburo.kz

«Чтобы уже были запланированы приёмы для специалистов и пациентов, которые состоят на диспансерном учёте, и которым необходима консультация узкого специалиста. И чтобы без направления врача общей практики медсестра могла бы подготовить соответствующие анализы», – сказала Акмарал Альназарова.

До конца года эту работу планируют полностью завершить. Министерство уже разработало несколько нормативно-правовых актов, они проходят соответствующие процедуры в Минюсте.

В пилотном режиме проводят обучение медсестёр в двух поликлиниках Астаны. Практику апробируют и регионах.

 

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