Когда обследования для узких специалистов казахстанцы смогут пройти без обращения к терапевту

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Министерство здравоохранения Казахстана планирует обучить медсестёр расширенной практики, чтобы они могли направлять пациентов на анализы от узких специалистов. Об этом на брифинге в правительстве сказала глава министерства, передает informburo.kz
«Чтобы уже были запланированы приёмы для специалистов и пациентов, которые состоят на диспансерном учёте, и которым необходима консультация узкого специалиста. И чтобы без направления врача общей практики медсестра могла бы подготовить соответствующие анализы», – сказала Акмарал Альназарова.
До конца года эту работу планируют полностью завершить. Министерство уже разработало несколько нормативно-правовых актов, они проходят соответствующие процедуры в Минюсте.
В пилотном режиме проводят обучение медсестёр в двух поликлиниках Астаны. Практику апробируют и регионах.