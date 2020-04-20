Когда отключат горячую воду в Костанае, сообщили в КТЭК

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График остановки теплоисточников, проведения гидравлических испытаний магистральных тепловых сетей опубликован в аккаунте ГКП КТЭК.
Опрессовка начнется с 11 мая.
ТЭЦ останавливает работу 11 мая. Дата запуска 26 мая.
Котельная №2 — 11 мая. Дата запуска 21 мая.
Котельная №3 — 27 мая. Дата запуска 9 июня.
Котельная №12 — 11 мая. Дата запуска 21 мая.
БМК-92, БМК-93 — 11 мая. Дата запуска 21 мая.
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