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Когда отключат горячую воду в Костанае, сообщили в КТЭК

448verst.ru

График остановки теплоисточников, проведения гидравлических испытаний магистральных тепловых сетей опубликован в аккаунте ГКП КТЭК.

Опрессовка начнется с 11 мая.

ТЭЦ останавливает работу 11 мая. Дата запуска 26 мая.

Котельная №2 — 11 мая. Дата запуска 21 мая.

Котельная №3 — 27 мая. Дата запуска 9 июня.

Котельная №12 — 11 мая. Дата запуска 21 мая.

БМК-92, БМК-93 — 11 мая. Дата запуска 21 мая.

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