Когда отключат отопление в Костанае

В Костанае отопительный сезон завершится при установлении устойчивой тёплой погоды. Об этом сообщил аким города Марат Жундубаев на заседании акимата области.

По его словам, подача тепла будет прекращена при достижении среднесуточной температуры воздуха +10 градусов и выше в течение 3–5 суток подряд. О точной дате отключения жителей областного центра проинформируют дополнительно.

При этом теплоснабжение в медицинских и дошкольных учреждениях будет прекращаться по отдельным заявкам.

Власти отмечают, что такие меры позволяют учитывать погодные условия и обеспечивать комфорт для разных категорий населения.

