Когда отключат отопление в Костанае

Как сообщил директор ГКП «КТЭК» Аскар Бекпаганбетов с завтрашнего дня, 21 апреля, в Костанае отключат отопление.

Отключение коснется многоквартирных домов. Остальные организации должны подавать заявление.

«Завтра с 8:00 будем отключать сезонное отопление многоквартирных жилых домов, остальные организации и социальные объекты отключаем по заявлению. Школы уже отключены ранее, так как большинство детей ушли на дистанционное обучение. Все условия для отключения соблюдены, более трех дней среднесуточная температура не опускается ниже, чем +10°»,- говорит Аскар Бекпаганбетов.

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