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Когда откроют движение по «корейскому» мосту?

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Аким области Архимед Мухамбетов осмотрел ход строительства моста на автомобильной дороге областного значения «Подъезд к Костанаю» (Корейский мост).

Протяженность моста составляет 261 метра, а ширина 19 метров.

Стоит отметить, что с 1 ноября будет частично запущено движение на «Корейском мосту», а с 1 декабря мост полностью введётся в эксплуатацию.

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