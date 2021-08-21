Когда откроют движение по корейскому мосту?

Ремонт дорог областного значения в регионе завершен на 56%, к ним относится и подъезд к городу Костанай, так называемый Корейский мост, который по данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог будет сдан в срок.

В 2021 году на 227 километрах автодорог областного значения ведётся ремонт, больше половины работ уже завершили. Один из крупных проектов — это строительство моста в Джангельдинском районе между селами Акколь и Карасу. По нему уже открыли движение.

«Средний ремонт выполнения на сегодняшний день составляет — 56% это 126 км автомобильных дорог. По итогам текущего года, процент выполнения доли автомобильных дорог, в хорошем или удовлетворительном состоянии составит-78%, тем самым превысив показатель 2020 года на 3%»,- говорит заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Булат Сейдахметов.

Всего в регионе в этом году реализуется 21 проект по строительству, реконструкции и среднему ремонту автодорог. 107 км автодороги областного значения Аулиеколь-Жалдама в этом году охвачены средним ремонтом, эта дорога для жителей южного региона единственный кратчайший путь до областного центра. А вот реконструкции подлежит дорога Таранавское — Варваринское, где ремонт не производился с начала строительства дороги, это 70-80-ые годы.

«Крупный проект, который у нас начал реализовываться переходящий на следующий 2022 год это Тарановское -Варваринское граница РФ. Общей протяженностью 15 км, сметная стоимость составляет 3,2 миллиарда тенге. Подрядчик определился, приступили к строительно монтажным работам»,- отмечает Сейдахметов.

Также к концу года планируется завершить строительство Корейского моста. Там, по словам Булата Сейдахметова, строительные работы идут без отклонения от графика, и в начале ноября по нему уже будет открыто движение.

«По мосту работы идут согласно графику. К 1 ноябрю как мы планировали открыть движение. Все остальные попутные работы по благоустройству и освещению, тротуары, полностью сдача будет уже в декабре»,- рассказывает зам.руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Стоит отметить, что сеть автомобильных дорог местного значения нашей области одна из наиболее протяженных в республике, и составляет более 7 тысяч километров. Все ремонтные работы, кроме переходящих на следующий год, планируется завершить к 1 ноября.

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