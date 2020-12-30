Когда откроют кинотеатры в Костанае, выясняли в палате предпринимателей области

9 месяцев костанайские кинотеатры вынужденно простаивают из-за пандемии. Сейчас они находятся в полной санитарной готовности – оборудованы всем необходимым и согласны на все условия: рассадку зрителей в шахматном порядке и онлайн-продажу билетов, чтобы исключить очереди возле касс. Однако, «зеленый свет» им пока не дают. Почему?

Этот вопрос обсуждался на встрече с заместителем главного санитарного врача региона Юрия Севостьянова с бизнесом, которая прошла на площадке Палаты предпринимателей Костанайской области. Помимо представителей кинотеатров, на ней присутствовали владельцы бильярдных и боулинг-клубов, деятельность которых также находится под запретом с начала пандемии.

«Нам тяжело, мы не работаем с марта. Мы готовы соблюдать все санитарные требования. Можем работать предварительно по записи и согласны на то, чтобы клиенты играли через дорожку. У нас их 7, так что такая возможность есть. Шары после каждого клиента будем протирать», — выступил представитель боулинга «Седьмой континент» (ТОО «Мирас») Марат Куставлетов.

О готовности взять на себя встречные обязательства говорили все предприниматели, присутствовавшие на встрече.

«Мы можем ограничить рассадку в шахматном порядке через 2 места. Помещение большое, заполняемость до 30 %. Вентиляция у нас хорошая, кварцевые дезинфекционные лампы имеются. Все можно спланировать таким образом, чтобы люди друг с другом не контактировали. Как показывает опыт других регионов, эти меры эффективны», — сообщил представитель кинотеатра «Арман 3D» Владимир Кан.

«Очередей возле касс тоже не будет. Билеты можно продавать онлайн, эта работа отлажена. Все санитарно-эпидемиологические нормы мы соблюдаем», — поддержал коллегу директор кинотеатра «ZODIAC cinema» Асыл Бухарбаев.

Заместитель главного санитарного врача Костанайской области Юрий Севостьянов ответил, что понимает обеспокоенность бизнеса, однако существуют критерии организации работы социально-значимых объектов, которые на сегодняшний день не позволяют открыть кинотеатры и боулинг-клубы.

«Деятельность кинотеатров в «желтой» и «красной» зоне по распространению коронавируса запрещена. Мы действуем в фарватере постановлений главного санитарного врача республики и четко следуем документам, которые принимает республика. То есть, пока регион не войдет в «зеленую» зону, вопрос об открытии таких объектов, как кинотеатры, не стоит, к сожалению», — пояснил Юрий Севостьянов.

А вот с бильярдными все не так категорично. Дело в том, что этот бизнес носит не только развлекательный, но и спортивный характер, а деятельность спортивных объектов в области сейчас разрешена. Этот нюанс озвучил представитель рудненского бильярдного клуба «Снежинка».

«Да, я согласен с вами. Если клуб будет работать в рамках спортивной направленности, мы не будем препятствовать. Предлагаю вам направить письмо в наш Департамент, мы его рассмотрим. И скорее всего, положительно», — ответил Юрий Севостьянов.

Это не первый случай, когда проблемы бизнеса решаются на встречах с органами санэпидслужбы, которые на постоянной основе проходят на площадке Палаты предпринимателей Костанайской области.

«Хотелось бы поблагодарить главного санврача области и оперативный штаб за то, что пожелания бизнеса, которые мы направляем, учитываются при вынесении постановлений. В частности, перед праздниками была продлена работа объектов общепита, торговли, транспорта. Послабления коснулись многих предпринимателей. Мы считаем, что бизнес должен работать. Конечно, при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм, к чему мы постоянно призываем», — подчеркнул директор Палаты предпринимателей Костанайской области Мурат Абенов.

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