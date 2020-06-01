Когда откроются детские лагеря, рассказали в МОН

О работе детских лагерей на летний период рассказали в Министерстве образования и науки, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Нынешнее лето для 3 миллионов 57 тысяч школьников будет отличаться от летних месяцев прошлых лет. Поэтому организация летнего отдыха будет иметь свои особенности. Комитетом определены три основных направления деятельности. Во-первых, это работа организации лагерей. Во-вторых, охват летними мероприятиями детей, в том числе детей отдельных категорий. В-третьих, это обеспечение безопасности», — сообщила заместитель председателя Комитета по охране прав детей МОН Юлия Овечкина.

Она отметила, что решение о возобновлении деятельности детских оздоровительных лагерей, центров, комплексов, загородных лагерей, пришкольных принимается местными исполнительными органами при соблюдении санитарных норм.

«На сегодняшний день детские лагеря откроются с 8 июня в двух регионах, с 15 июня в 12 регионах, с 20 июня также в двух регионах. Принято решение о запрете деятельности загородных и пришкольных лагерей в городе Алматы. По прогнозным данным, из 12 154 лагерей будет действовать только 65 процентов.

Что же делать остальным школьникам, которые не смогут поехать в лагерь? В этих целях мы усилим деятельность пришкольных организаций. Все они на сто процентов готовы обеспечить занятость детей, в том числе и в онлайн-формате. К работе с детьми по месту жительства готовы 1 222 дворовых клуба. Будут открыты более 9 тысяч летних онлайн-школ по различным направлениям. Все лето будут работать более 21 тысячи клубов и кружков по интересам», — сказала Овечкина.

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