Когда отменят масочный режим в Казахстане, рассказал Цой

Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, когда в Казахстане отменят обязательное ношение масок в общественных местах. По его словам, послабление планируется в 2021 году, передает Tengrinews.kz.

«Это, наверное, один из самых важных вопросов. Как мы считаем, мы должны привить критическую массу населения. Планируем завершить это к началу осени. К сентябрю мы должны привить максимальное количество граждан. Мы видим, что в некоторых странах привили уже до 60 процентов населения и разрешают снять маски, потому что уже есть коллективный иммунитет. Граждане друг друга защищают», — рассказал Цой в интервью блогеру Нартаю Аралбайулы.

По его словам, если казахстанцы сейчас снимут маски, вирус продолжит распространяться, потому что невакцинированных людей слишком много.

«Вирус передается от человека к человеку. На человеке, который получил вакцину, передача вируса останавливается. Если большинство граждан вакцинировано, вирус дальше не передается кому-то другому. Мы постараемся и приглашаем вакцинироваться граждан», — заключил министр.

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