Когда отступит сильная жара, сообщили костанайские синоптики

Жаркая погода, установившаяся в Костанайской области, сдаст свои позиции уже 26, 27 мая. Благодаря прохождению холодного атмосферного фронта, который принесет дождь, шквалистый ветер, грозы и даже песчаные бури. Температура воздуха опустится до +20+25 градусов, но буквально на несколько дней, передает alau.kz

Затем столбики термометров снова будут показывать выше 30 градусов тепла. Однако, уже в последних числах мая, новый холодный фронт принесет кратковременные дожди.

«Жара аномальная, она объясняется тем, что у нас с начала мая, с 6 числа, установился мощный антициклон, область высокого давления. Антициклон очень мощный, обширный, занимает большие территории. К нам пришел с юго-востока, усилился на нашей территории. Настолько мощный ,что заблокировал прохождение атлантических циклонов, которые могли бы принести нам прохладу и дожди», — сообщила начальник отдела метеопрогнозов КФ «Казгидромета» Антонина Шибаршина. Усугубили ситуацию и потоки сухого горячего воздуха с территории Ирана и Средней Азии. Плюс из-за малой облачности, происходит дополнительный солнечный прогрев. «Такие высокие температуры были и раньше. Так, например, абсолютный максимум это 1980 год. Это 38,6 градусов. У нас пока абсолютный максимум сегодня может быть и побьет, вчера было 35 градусов, на сегодня-завтра ждем +36+38 градусов», — говорит Антонина Шибаршина.

Аналогичный, аномальный, жаркий май был и в 1948 году. Но его рекорд побили температуры этого года.

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