Первая декада октября не принесёт тёплой погоды. Среднемесячная температура по области ожидается в пределах от +3 до +7 градусов. Об этом сообщили синоптики КФ «Казгидромет».
В середине октября возможны и относительно тёплые дни.
«Начало октября у нас холодным будет. В первой декаде колебания температуры от заморозков — 1-6 мороза ночью, до 3-8 градусов тепла. В дневные часы от 5-10 градусов, до 10-15 градусов тепла», — сообщила начальник отдела метеопрогнозов КФ «Казгидромет» Антонина Шибаршина.
Во второй декаде октября в область придёт потепление. Ночью температура уже не будет опускаться ниже нуля, а днём воздух прогреется до +20 градусов. Но в третьей декаде напомнит о себе приближающийся ноябрь, и столбики термометров резко пойдут вниз.
«В ночные часы уже будут морозы — 7-12 градусов мороза, днем — 3-8 градусов тепла ожидается. По осадкам — в течение месяца ожидаются часто осадки. Если в первую половину еще преимущественно в виде дождя, то во второй половине, в третьей декаде особенно — это уже дождь переходящий в снег»,- озвучила прогноз Антонина Шибаршина.
В конце октября в области возможны и первые низовые метели. В целом среднемесячная температура прогнозируется в пределах 3-7 градусов тепла. При этом, количество осадков на большей части региона ожидается выше нормы.
