Когда ожидаются заморозки в Костанайской области, рассказали синоптики

По прогнозу погоды в третьей декаде августа ожидается неустойчивый характер погоды. Прогнозируется умеренно теплая и дождливая погода. Местами грозы, град и порывистый ветер со скоростью 15-25 метров в секунду. Об этом сообщает директор костанайского филиала «Казгидромет» Самат Жазылбеков.

Температура воздуха ночью +8+15 градусов, днём +15+25. Наиболее обильные дожди ожидаются в период 23-24 августа и 28-29 августа. Сильные осадки пройдут на северо-востоке области.

В конце августа ожидается понижение температуры до +5+10 градусов. На север области 2 градуса тепла. Днём воздух будет прогреваться до +28 градусов. В сентябре по сравнению с августом температура понижается на 5, 10 градусов. По прогнозу погоды на протяжении всего сентября ожидается переменчивая погода, похолодание будет чередоваться теплом и обратно.

«Что характерно для переходных сезонов. В сентябре за месяц средняя температура воздуха ожидается +12+16 градусов. Что около нормы. На больше части территории области ожидаются заморозки на поверхности почвы, а на севере области до -3 градусов будут наблюдаться в конце первой декады сентября. Это будет кратковременно — две ночи. В первой декаде сентября ожидается колебание температуры ночью от 0 до 8 градусов, местами до -3 до +5+13 градусов. Днём от +13+18 до +18+23 градусов», — сообщил Самат Жазылбеков.

Последние две декады сентября будут находится под влияние серии циклонов и связанными с ними атмосферными фронтами, которые и обусловят резкие перепады температур. Предполагается колебание температур воздуха ночью от 0+5 на севере области -3 до +10+15 градусов, днём +13+18 до +23+28 градусов.

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