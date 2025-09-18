В Костанайской области сегодня возводится сразу пять «комфортных школ» в рамках национального проекта. Одна из них в Рудном на 900 мест с казахским языком обучения. О строительстве этого учреждения мы уже не раз снимали сюжеты. Находится она в районе ЦУМа.

Стоимость проекта превышает пять миллиардов тенге. Однако, по срокам подрядная организация опаздывает, так как школу должны были сдать в эксплуатацию еще в прошлом году.

«Есть моменты, что, это обратно, трудовые ресурсы были. Финансирование вовремя падало. Это все зависит от подрядчиков. Ну, мы ежедневно, как и технический надзор, как авторский надзор, что акимат города Рудного, что областной акимат управление, мы постоянно держим на контроле, на пульсе руку, и сопровождаем его. 80% готово, мы надеемся, что они уже в декабре уже будут», — объяснил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области Дидар Тлеубаев.

Что касается, так называемой, кунаевской школы в областном центре, то о ней материалы мы тоже снимали. Напомним, ее начали строить летом 2021 года за 2,2 млрд тенге. Подрядная организация ТОО «ПКФ Гренада» обещала сдать ее в срок — в декабре 2023 года. Однако здание не функционирует по сей день. Более того, в январе прошлого года в спортзале школы обвалилась часть кровли.

«У нас вышел проект по спортзалу отдельным проектом, то есть она старого проекта не коснулась, то есть Гренада будет свою часть 90%, которая закончена, она будет сдавать, а вторую спортзал, будет заканчивать и акт ввода будет вводить КазЭлитСтрой. В ближайшее время, до 1 октября, мы надеемся, что, как они получат свой талон и соответственно аванс, они приступят к своим обязательствам, то есть работам», — говорит Дидар Тлеубаев.

А школу на «Береке» начали строить в 2022 году и тоже должны были ввести в эксплуатацию в 2023. Но, этого не произошло, так как, пояснили в управлении, подрядчик оказался не добросовестным. После судебных разбирательств, была определена уже новая компания, которая сейчас занимается этим долгостроем. Ее тоже планируют завершить до конца этого года. А что касается сельской местности, то и там имеются объекты, которые возводят не первый год. Речь идет о школе в селе Енбек Костанайского района на 100 учеников.

«Подрядчиком выполнен 90% всех работ. Строительство ведется со значительным отставанием от графика производства. По итогам решения суда, подрядная организация обязана закончить работы до 1 октября текущего года. Все работы на сегодняшний день ведутся. В настоящее время ведутся работы по внутренней отделке и благоустройству территории», — объяснил руководитель управления строительства.

Мы также поинтересовались как сложилась судьба школы в селе Новонежинка, поскольку, в 2024 году при капремонте там произошло обрушение части стены третьего этажа. Следует отметить, что в это время детей и педагогов в школе не было. Руководитель ведомства рассказал, что проблема была устранена и буквально на днях почти 300 учеников вернулись в свою школу.

