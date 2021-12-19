Когда планируют внедрить цифровой тенге

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С подробным планом действий по внедрению цифрового тенге Национальный банк Казахстана поделился уже в мае этого года. А сегодня на его официальном сайте был опубликован доклад о результатах пилотного проекта.
Итак, в ходе проекта были реализованы базовые сценарии жизненного цикла цифрового тенге — от эмиссии и распределения до покупок и переводов с использованием цифровой валюты. Нацбанк опирался на международный опыт других центральных банков.
Преимущества цифрового тенге
- Цифровой тенге будет храниться у пользователя в цифровом кошельке в виде единиц учета (токенов) на мобильном устройстве, в компьютере или другом носителе, что обеспечит полный контроль над.
- Оплачивать покупки можно цифровыми деньгами и при отсутствии доступа к интернету, как у покупателя, так и у продавца.
- Настраиваемая анонимность транзакций, которую можно установить по отношению ко всем участникам расчетов при обеспечении возможности проведения необходимых проверок.
- Возможность закладывать ограничения на траты и упрощать отслеживание использования цифровых денег. Легкое подключение и реализация собственных сценариев для банков второго уровня и финансовых компаний, использующих инновационные технологии.
Выводы
Отметим, что цифровые деньги — это те же деньги, хранящиеся в специальных программах, цифровых кошельках, которые мы не можем увидеть и потрогать (пока не снимем). По аналогии с электронными деньгами, которые хранятся на банковских картах.
Только, прежде чем попасть на банковские счета, тенге выпускается Нацбанком в виде наличных денег. А за цифровым тенге будут стоять не бумажные купюры, а цифровой актив в виде токена.
При этом цифровой тенге будет также являться валютой центрального банка. Он не заменит наличные или безналичные деньги в Казахстане, а будет сосуществовать в платежном обороте вместе с ними.
По информации, опубликованной на сайте по созданию цифрового тенге, все виды денег в Казахстане будут являться равноценными.
Иными словами, один цифровой тенге будет эквивалентен одному тенге в наличной и безналичной форме. Для каждого участника платежного оборота в любой момент будет доступна возможность свободной конвертации из цифровой в безналичную и наличную формы.
Когда будет принято решение о внедрении цифрового тенге
Летом 2022 года будет разработана модель для принятия решения о внедрении цифрового тенге. По итогам всестороннего исследования с оценкой всех технологических параметров, потребительского поведения, итогов дизайн-сессий и экспертных обсуждений, оценки всех рисков и выгод будет принято дальнейшее решение.
Но основой для принятия того или иного заключения будет эффект для потребителей платежных услуг. И к концу следующего года решение о внедрении цифрового тенге должно быть уже вынесено
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