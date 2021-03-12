Когда планируют закрыть движение по Корейскому мосту, рассказали в управлении пассажирского транспорта

С 1 июня в Костанае планируют закрыть движение по Корейскому мосту. Строительство нового моста уже ведется полным ходом. Ширина моста увеличится вдвое, что позволит ему справляться с возросшим потоком автотранспорта. Кроме того, мост будет прямым, так как на старом мосту из-за резкого поворота часто случались ДТП.

Строительство нового моста на автомобильной дороге «Подъезд к городу Костанай» ведется по госпрограмме «Нурлы жол». Строительство началось в мае прошлого года. Новый мост возводится рядом со старым, так называемым Корейским, который был построен ещё в 1973 году. Общая стоимость проекта 4,3 миллиарда тенге, из которых в 2020-ом освоено — 1,6 миллиарда. Длина моста — 994 метра. Увеличится и ширина проезжей части.

«Проектом предусмотрены работы по доведению моста до 1 технической категории, в частности, увеличится количество полос для движения до 4-х — по 2 в каждом направлении. Ширина моста увеличится до 15 метров, также с обоих сторон будут построены пешеходные дорожки, ширина которых, каждой по 1,5 метра», — говорит замруководителя управления пассажирского транспорта и автодорог Костанайской области Алексей Костюков.

С мая работы ведутся безостановочно. Зимой производятся бетонные и монолитные работы. При этом, как уверяет Алексей Костюков, соблюдаются все строительные нормы, а бетонные смеси используют с добавлением противоморозных добавок. Приостанавливали работу лишь в суровые морозы в феврале и марте. Закрыть движение по старому мосту планируют уже в начале лета.

«Для проведения строительно-монтажных работ по переноске сетей канализации, демонтажу старого моста, ориентировочный срок закрытия с 1 июня и период закрытия где-то порядка 6 месяцев. Дополнительно в СМИ будет заблаговременно сообщено о дате конкретного закрытия», — отметил Алексей Костюков.

Временная нагрузка на период закрытия ляжет на другие 2 моста по улице Тауелсиздик и в районе КЖБИ. Движение на новом мосту планируется открыть в ноябре этого года, а в эксплуатацию мост сдадут уже в декабре. В течение месяца будут проводиться завершающие работы, не препятствующие движению — по освещению, установке и настройке видеобнаблюдения.

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