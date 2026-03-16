Когда подорожает электроэнергия? В Минэнерго сделали заявление

В Казахстане допускают возможный рост тарифов на электроэнергию уже к середине 2026 года, сообщает LS.
О планируемых изменениях после отмены моратория на повышение тарифов рассказал вице-министр энергетики Сунгат Есимханов. По его словам, корректировки могут произойти к концу второго квартала.
«Мы регулируем тариф на выработку электроэнергии. При этом поступают заявки на его увеличение — в первую очередь из-за роста затрат на заработную плату. Также увеличиваются и другие расходы: например, стоимость газа, а вода для ТЭЦ подорожала почти в два раза», — отметил он.
В настоящее время Министерство энергетики проверяет обоснованность заявленных затрат в рамках своей компетенции.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.