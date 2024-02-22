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Когда порадует по-настоящему весенняя погода, рассказали синоптики

Фотография для новости Когда порадует по-настоящему весенняя погода, рассказали синоптики

pixabay.com

Специалисты РГП «Казгидромет» рассказали корреспонденту Zakon.kz, когда отступят лютые холода и начнет постепенно теплеть.

При этом синоптики отметили, что не все жители страны сразу ощутят потепление.

В целом, согласно прогнозу, по Казахстану начнет постепенно теплеть с 23-24 февраля. Позже всех это ощутят восточные районы, куда смещается арктический антициклон.

«На севере, в центре и на востоке страны в первой декаде марта прогнозируется повышение температуры воздуха днем до +2+7°С. А уже по-весеннему теплая погода порадует в третьей декаде марта, когда в дневные часы столбики термометров могут достигнуть отметки +5+15°С», – рассказали специалисты РГП «Казгидромет» корреспонденту Zakon.kz.

Отметим, что в этом году в Казахстане выдалась аномально холодная зима, которая бьет рекорды по температуре и выпавшему снегу. К примеру, 20 февраля жители Восточно-Казахстанской области распространили фотографии, где их термометры показали -63°С.

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