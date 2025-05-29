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Когда повысят пенсии и пособия казахстанцам, рассказала глава Минтруда

— Сегодня, 08:29
Изображение для новости: Когда повысят пенсии и пособия казахстанцам, рассказала глава Минтруда

Фото alau.kz/Н.Луговской

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова ответила на вопрос, когда казахстанцам ждать повышения пенсий и социальных пособий, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам Жакуповой, на сегодняшний день государство выполняет все взятые на себя обязательства.

«Повышения (со второго полугодия — прим.) не будет. Индексация прошла в начале года, с 1 января все получают повышенные выплаты», — ответила чиновница.

Мы уточнили: когда именно казахстанцам ждать следующего повышения?

«Следующее повышение будет в 2026 году. Во втором полугодии (2025 года — прим.) повышение пока не планируется», — ответила министр



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