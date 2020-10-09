Когда примут поправки в закон, позволяющие вывести пенсионные накопления в Казахстане

Поправки в законодательство, обеспечивающие целевое использование части пенсионных накоплений, планируется внести до конца 2020 года. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов, передает Today.kz.

«По поручению Главы государства Правительством совместно с Национальным банком были выработаны подходы по использованию части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, оплату дорогостоящего лечения или передачу в управление частным управляющим компаниям. Выработанные подходы одобрены Главой государства. В целях их реализации проработаны соответствующие поправки в законодательство в рамках проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам восстановления экономического роста», принятие которого планируется до конца текущего года», – сказал Нурымбетов.

Он также напомнил, что с 1998 года введена накопительная система. У нынешних пенсионеров 3 источника – пенсия по возрасту, базовая и накопительная. Но с каждым годом роль накоплений в ЕНПФ растет. По прогнозам, с 2040 года они будут единственным источником будущих выплат.

Глава Минтруда уточнил, что правом использования части своих пенсионных накоплений на целевые нужды смогут воспользоваться:

— работающие граждане, в пределах имеющейся суммы пенсионных накоплений, превышающей «порог достаточности» в соответствующем возрасте (сумма пенсионных накоплений, достаточная для обеспечения пенсионных выплат на уровне не ниже минимальной пенсии после достижения пенсионного возраста, с учетом будущего трудового периода и систематической уплаты пенсионных взносов);

— лица, заключившие договоры пенсионного аннуитета со страховыми компаниями, обеспечивающие им пожизненные аннуитетные выплаты в размере не ниже минимального размера пенсии – в пределах оставшейся в ЕНПФ суммы пенсионных накоплений;

— состоявшиеся пенсионеры (включая пенсионеров из числа силовых структур) – в пределах не более 50% оставшейся суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ. При условии, что совокупный размер их пенсии (включая пенсию по возрасту или выслуге лет, базовую пенсию и выплаты из пенсионных накоплений) обеспечивает замещение утраченного дохода на уровне, соответствующем международным стандартам (не менее 40%). Деньги можно будет снять на ремонт, ипотеку, рефинансирование действующей ипотеки, либо лечение. Причем накопленные деньги можно взять и на нужды своих родных.

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