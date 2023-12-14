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Когда приступят к проверке мобильных переводов всех казахстанцев

Фотография для новости Когда приступят к проверке мобильных переводов всех казахстанцев

pixabay.com

В Комитете госдоходов Министерства финансов РК рассказали о предстоящих проверках мобильных переводах абсолютно всех казахстанцева, сообщает Tengrinews.kz

В КГД сообщили, что в 2023 году в комитет начали поступать сведения от банков о гражданах, на банковские счета которых поступают деньги, связанные с предпринимательской деятельностью. Получение физическим лицом в течение каждого из трех последовательных месяцев свыше 100 переводов ежемесячно от разных лиц на личный банковский счет — это и есть критерий для определения признаков осуществления предпринимательской деятельности.

Уже определены даты поэтапного поступления информации от банков о переводах казахстанцев:

  • с 1 января 2023 года – по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам (по итогам 2022 года);
  • с 1 января 2024 года – по работникам государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругам (по итогам 2023 года);
  • с 1 января 2025 года – по индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и их супругам (по итогам 2024 года);
  • с 1 января 2026 года – по остальной части населения (по итогам 2025 года).

«Обращаем внимание, что контрольные меры не затронут добросовестных налогоплательщиков и нацелены на выявление сокрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей. При этом физические лица могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях — переводы родственникам, друзьям, помощь родителям и детям, а также по другим жизненным ситуациям», — пояснили в КГД.

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