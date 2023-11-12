Когда продолжат ремонт Костанайской детской областной больницы?

Начавшийся в 2020 году капитальный ремонт детской областной больницы сегодня никак не завершится. Между управлением здравоохранения и подрядной организацией велись судебные тяжбы.

Буквально недавно завершился второй суд, после которого с подрядчиком разорвали договорные обязательства.

«Если раньше мы не могли туда никого завести, объявить конкурс, потому, что у нас договор был с ТОО «Вершина». Сейчас у нас нет никаких договорных отношений. Мы свободны, теперь мы имеем право объявлять конкурс, для продолжения ремонта», — говорит и.о.главного врача Костанайской областной детской больницы Нурлан Ержанов.

По словам Нурлана Ержанова, сначала им необходимо провести корректировку проектно-сметной документации. Это будут делать уже в следующем году. И только потом объявят новый конкурс на заврешение ремонта.

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