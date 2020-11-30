Когда пройдет вакцинация от коронавируса во всем мире

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 62 миллионов человек во всем мире. Главы государств хотят обеспечить вакцинами от COVID-19 как можно больше людей. Подборка стран, которые уже начали подготовку к вакцинации, в материале Tengrinews.kz.

США

Вакцинация американцев от коронавирусной инфекции начнется в декабре, заявил 25 ноября кандидат в президенты от демократов Джо Байден. В своем телеобращении к гражданам в канун Дня благодарения он рассказал о серьезных успехах страны в разработке вакцины от COVID-19.

«Первые вакцинации могут произойти уже в декабре. Затем нам нужно будет выработать план распределения вакцины, чтобы вся страна прошла процедуру вакцинации как можно быстрее. Есть реальная надежда, так что держитесь», — сказал Байден в своем обращении.



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Великобритания

В Великобритании первые прививки могут начать делать с 7 декабря, регулирующий орган собирается одобрить вакцину в течение нескольких дней.

Отмечается, что Великобритания может стать первой страной, которая одобрит массовое использование вакцины против коронавируса производства Pfizer и BioNTech. Всего Великобритания заказала 40 миллионов доз. Заявляется, что их хватит на 20 миллионов человек, так как одному пациенту будут делать две прививки.

Канада

Вакцинация граждан Канады от коронавируса начнется в начале 2021 года после поступления первых партий вакцин, заявил министр межправительственных дел страны Доминик Леблан. Правительство страны заключило контракты с рядом компаний, разрабатывающих вакцину от коронавируса.

«В начале следующего года, в январе 2021 года, мы сможем начать вакцинировать канадцев», — сказал министр.

Власти ожидают поступление «первых партий вакцины в миллионы доз в самом начале следующего года». Министр добавил, что перед вакцинацией все препараты должны еще быть одобрены Министерством здравоохранения Канады.



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Россия

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил 27 ноября, что начало массовой вакцинации от COVID-19 в России начнется в январе-феврале, а группы риска привьют уже в декабре.

По его словам, вакцинация уже началась. Сейчас идет полным ходом масштабирование производства.

«То, что вы называете массовой вакцинацией, начнется в больших объемах в январе-феврале. Ну и группы риска будут вакцинированы уже в декабре, чтобы обеспечивать устойчивость и бесперебойность работы всех служб», — пояснил министр.

Польша

В Польше рассчитывают провести массовую вакцинацию от COVID в начале 2021 года, об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. На пресс-конференции в Варшаве 9 ноября глава правительства выразил убеждение, что новый препарат начнут применять в Польше уже в начале будущего года.

Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска также сообщил, что начало вакцинации поляков от коронавируса во второй половине января — это весьма реалистичный сценарий. Компания Pfizer, у которой польское правительство заказало вакцину, уже начала процесс регистрации препарата и скоро начнет его массовое производство.



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Турция

Массовая вакцинация в Турции может начаться уже в декабре, заявил 25 ноября президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Турция закупит 10 миллионов доз вакцины китайской компании SinoVac от коронавируса.

«Мы внимательно следим за разработкой вакцин в России, Китае, США, других странах и уже сделали предварительный заказ. Надеемся, что применение вакцины мы сможем начать уже в следующем месяце», — сказал Эрдоган, выступая в парламенте Турции.

Он добавил, что отечественная вакцина планируется к применению в Турции в апреле будущего года. В связи с ростом числа случаев коронавируса в Турции запретили курить на улицах.

Германия

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан твердо рассчитывает, что первые вакцины от коронавируса получат разрешение на использование в Европе уже в ближайшее время. По прогнозу министра, прививки в Германии смогут начать делать уже в начале 2021 года.

Следует отметить, что немецкие власти ожидают ажиотажный спрос на прививки от Sars-CoV-2. Для ускорения процесса массовой вакцинации в стране создается сеть центров, предназначенных специально для этого.

Испания

Вакцинация от коронавируса в Испании начнется в январе 2021 года, об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

«Кампания начнется в январе и будет иметь 13 тысяч пунктов вакцинации», — сказал премьер-министр. По его словам, кампания продлится три месяца, во время которых медики намерены вакцинировать значительную часть испанцев.

Франция

Власти Франции планируют начать вакцинацию от COVID-19 в январе 2021 года. Общенациональная кампания вакцинации против коронавируса начнется, когда потенциальный препарат будет одобрен и станет доступен, заявил телеканалу «Франс-2» представитель французского правительства Габриэль Атталь.

Атталь напомнил, что власти выделили 1,5 миллиарда долларов на закупку вакцин на 2021 год. По словам Атталя, Париж сделал заказ на «несколько сотен миллионов» доз вакцины у различных фармацевтических компаний.

Япония

Начало применения прививок от COVID-19 ожидается в Японии в первой половине следующего года. Правительство Японии начало процесс законодательного закрепления мер, необходимых для вакцинации граждан от COVID-19. Эта проблема обсуждалась на специальном заседании министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения страны.

Первоочередной задачей, как было сообщено, рассматривается скорейшая выработка поправок в закон «Об иммунизации», в котором оговаривается порядок проведения вакцинации населения.

Кадр из видео

Казахстан

Коронавирусом в Казахстане с начала пандемии заразились более 171 тысячи человек, скончались свыше 2 тысяч человек. По данным Минздрава, в Казахстане планируют обеспечить бесплатной вакцинацией от коронавируса 3 миллиона 600 тысяч человек. Точные даты начала вакцинации пока не сообщаются.

Новая казахстанская вакцина против коронавируса под названием NARUVAX C-19 разработана в Международном центре вакцинологии при Казахском аграрном университете. Следует отметить, что в настоящее время вакцина проходит доклинические испытания на базе Национального научного центра особо опасных инфекций.

«Что касается вакцин, большие надежды возлагаем на казахстанскую вакцину. В декабре должна завершиться вторая фаза клинических испытаний. Строится отечественный завод для казахстанской вакцины, который мы тоже ожидаем, что в ближайшей перспективе будет производить вакцину внутри страны», — сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

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