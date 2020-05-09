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Когда пройдёт отчётная встреча с населением министра внутренних дел Казахстана

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Отчётная встреча будет проходить в режиме онлайн, сообщает informburo.kz

Что. Отчётная встреча с населением министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева.

Где. Встреча состоится онлайн. Трансляцию пройдёт в прямом эфире на официальных страницах МВД в Facebook, Instagram и ВКонтакте и на Youtube.

Когда. 9 июня в 16.00.

Подробности. Вопросы и предложения Ерлану Тургумбаеву можно отправить через ведомственный медиа-портал Polisia.kz в специальном разделе «Вопрос/ответ». Также можно свои предложения и вопросы можно озвучить по телефонам сall-центра: +7(717) 272-20-92, 72-22-59, 71-52-31 или отправить на электронный адрес: qriim_mvdrk@polisia.kz.

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