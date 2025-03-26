В министерстве напомнили, что согласно действующему Налоговому кодексу Казахстана, пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда считаются доходом и подлежат налогообложению индивидуальным подоходным налогом у источника выплаты.

«Учитывая социальную значимость вопроса, а также международную практику по вычетам и послаблениям, в рамках работы по разработке проекта нового Налогового кодекса предлагается освобождение от уплаты ИПН пенсионных выплат из ЕНПФ. При этом принятие проекта нового Налогового кодекса перенесено на 2026 год», — сообщили в министерстве в ответ на запрос редакции Tengrinews.kz.

При этом, как отмечается в ответе, до вступления в силу указанных поправок удержание индивидуального подоходного налога с пенсионных выплат осуществляется в соответствии с действующим законодательством.