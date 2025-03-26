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Когда рассмотрят освобождение пенсионных выплат от ИПН

— Сегодня, 09:12
Изображение для новости: Когда рассмотрят освобождение пенсионных выплат от ИПН

Фото alau.kz/Н.Луговской

В Министерстве национальной экономики прокомментировали возможность освобождения изымаемых казахстанцами пенсионных выплат от индивидуального подоходного налога, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В министерстве напомнили, что согласно действующему Налоговому кодексу Казахстана, пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда считаются доходом и подлежат налогообложению индивидуальным подоходным налогом у источника выплаты.

«Учитывая социальную значимость вопроса, а также международную практику по вычетам и послаблениям, в рамках работы по разработке проекта нового Налогового кодекса предлагается освобождение от уплаты ИПН пенсионных выплат из ЕНПФ. При этом принятие проекта нового Налогового кодекса перенесено на 2026 год», — сообщили в министерстве в ответ на запрос редакции Tengrinews.kz.

При этом, как отмечается в ответе, до вступления в силу указанных поправок удержание индивидуального подоходного налога с пенсионных выплат осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

«В настоящее время проект нового Налогового кодекса находится на рассмотрении Мажилиса Парламента РК, и идут обсуждения, где также принимают участие представители уполномоченных государственных органов. При этом, согласно нормам законодательства, изменения, вносимые в законодательство, распространяются на правоотношения, возникшие после вступления в силу тех или иных законов», — отметили в Миннацэкономики.



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