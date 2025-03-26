«Учитывая социальную значимость вопроса, а также международную практику по вычетам и послаблениям, в рамках работы по разработке проекта нового Налогового кодекса предлагается освобождение от уплаты ИПН пенсионных выплат из ЕНПФ. При этом принятие проекта нового Налогового кодекса перенесено на 2026 год», — сообщили в министерстве в ответ на запрос редакции Tengrinews.kz.
При этом, как отмечается в ответе, до вступления в силу указанных поправок удержание индивидуального подоходного налога с пенсионных выплат осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
«В настоящее время проект нового Налогового кодекса находится на рассмотрении Мажилиса Парламента РК, и идут обсуждения, где также принимают участие представители уполномоченных государственных органов. При этом, согласно нормам законодательства, изменения, вносимые в законодательство, распространяются на правоотношения, возникшие после вступления в силу тех или иных законов», — отметили в Миннацэкономики.