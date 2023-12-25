Когда сдадут дома-долгострои в Костанае, сообщил аким

В акимате областного центра сегодня обсуждали освоение бюджета Костаная. Пока цифры не стопроцентные. В бюджете зависло больше 3 млрд тенге. Часть этих денег уже перекинули на 2024-ый. К примеру, пол миллиарда по работам, связанным с реконструкцией северной части Притобольского Парка.

Еще часть денег не освоены из-за подрядчиков, которые не доделали капитальные ремонты фасадов, крыш, не построили дома и инфраструктуру.

«По отделу строительства имеются риски по неосвоению средств в размере 145 млн тенге по строительству жилых домов: №45/3 в микрорайоне «Аэропорт» — по дому №110 в микрорайоне «Кунай» -, по дому №156 в микрорайоне «Береке», по 7 объектам инфраструктуры в микрорайоне «Кунай», — сообщила руководитель отдела финансов акимата Костаная Раиса Айткужинова.

Аким Костаная отметил, что еще в начале года в областном центре было 19 многоэтажек- долгостроев. По его словам, полностью решить проблему удалось в микрорайоне «Юбилейный». В «Аэропорту» также разобрались с долгостроями.

«Аэропорт микрорайон 4 дома, завершаем там последний дом остался, буквально в субботу будет подписан акты, к сожалению, мы и так говорили что заселения не будет, но январь февраль, мы его завершим и люди будут в марте заселяться и 4 арендных дома все завершили теперь на проспекте Кобланды Батыра у нас вопросов нет. Я думаю, мы завершим, долгострой, конечно, но завершим», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

Остаются вопросы по микрорайону «Кунай». При этом здесь уже в 2024 году должны быть построены 10 многоэтажек. Строить их должна компания «Риголит» — они выиграли тендер. Акимат Костаная сейчас смог отсудить у компании 4 дома, но 6 так и остаются под «Риголитом». Марат Жундубаев подчеркнул, что они, к сожалению, повлиять на выбор подрядчиков через гостендер в этом случае не могут. Что касается освоения бюджета, то у отделов акимата есть еще три дня, чтобы закрыть все хвосты, подчеркнул глава областного центра.

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