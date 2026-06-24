«Когда семья тратит больше половины доходов на еду — это не стабильность, это выживание» — депутат





Депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов раскритиковал исполнение республиканского бюджета за 2025 год, заявив, что положительные макроэкономические показатели не отражают реального уровня жизни населения.

Выступая на совместном заседании палат Парламента, он отметил, что доходы республиканского бюджета составили 21 трлн тенге, что на 335 млрд тенге ниже плана. По словам депутата, недобор налоговых поступлений достиг 730 млрд тенге, а правительство второй год подряд не выполняет план по налоговым доходам.

Рахимжанов также обратил внимание на рост дефицита бюджета, который в 2025 году составил 4 трлн тенге, увеличившись на 11,7% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, из Национального фонда было изъято 5,3 трлн тенге.

По мнению депутата, 51% новых государственных займов направлен не на развитие экономики, а на рефинансирование ранее взятых долгов.

Отдельно он остановился на уровне жизни казахстанцев.

«Официальная инфляция показана цифрой 12,3%. Это значительно выше целевого коридора. Расходы на еду подорожали на 13,5%. Поэтому расходы казахстанцев на питание в структуре трат населения достигли 52%. Когда семья тратит больше половины доходов на еду — это не стабильность, это выживание», — заявил Асхат Рахимжанов.

По его словам, реальная заработная плата населения с учетом инфляции снизилась на 3,2%, а кредиты имеют свыше 90% экономически активных граждан.

Ссылаясь на данные Высшей аудиторской палаты, депутат сообщил, что объем неэффективно использованных бюджетных средств вырос в 1,7 раза и достиг 648,7 млрд тенге. Также, по его словам, были выявлены десятки случаев искусственного завышения показателей и предоставления недостоверной информации в отчетности.

По итогам обсуждения фракция Общенациональной социал-демократической партии заявила, что не поддерживает отчет Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2025 год.