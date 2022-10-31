Когда снизятся цены на аренду жилья в Казахстане, рассказали эксперты

Эксперты в сфере недвижимости рассказали, как меняются цены на аренду жилья в Алматы и Астане спустя месяц после резкого подорожания в связи с массовой миграцией из России, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Президент Казахстанской федерации недвижимости Ермек Мусрепов отметил, что на стоимость аренды квартир в последние месяцы повлиял ажиотаж с момента частичной мобилизации в России и приезда в Казахстан большого количества россиян и мигрантов из других стран ближнего зарубежья. Особенно сильно влияние этого фактора было в приграничных городах. Некоторые из приехавших граждан других государств до сих пор остаются здесь, но большинство использовали Казахстан как место для транзита в другие страны. Ажиотажный скачок аренды также затронул крупные города Казахстана, в первую очередь Алматы и Астану. В этих городах, по словам эксперта, произошло единовременное подорожание стоимости аренды от 25 до 50 процентов от стартовой цены на конец лета.

«По большому счету, в Казахстане часто бывают моменты, когда используют любой ажиотаж и начинают подогревать стоимость квадратного метра купли-продажи и стоимость аренды жилья. Это плохая тенденция, так как завышенная стоимость аренды, рассчитанная на россиян, начинает влиять и на местных жителей, которые арендовали квартиры на протяжении долгого времени и вдруг им навязывают эту завышенную стоимость. У нас есть определенный слой арендодателей, которые не смотрят на человеческий фактор и самое главное для них получить свою выгоду в денежном эквиваленте. По большому счету они просто пользуются ситуацией ажиотажа, чтобы заработать», — отметил эксперт.

Ермек Мусрепов добавил, что в настоящее время наблюдается постепенное возвращение стоимости квадратного метра аренды до индексов августа-сентября этого года. В тот период времени также наблюдался сезонный ажиотаж, вызванный возвращением в вузы крупных городов студентов. По словам эксперта, цены на аренду значительно повысились в Алматы и Астане еще задолго до массового приезда россиян. После завершения карантина они взлетели практически в два раза. Как отметил Мусрепов, это было вызвано спекулятивным желанием арендодателей восстановить за один сезон всю упущенную за период карантина прибыль. Постепенно эта стоимость корректировалась в сторону понижения, вплоть до конца сентября 2022 года, когда из-за спекулятивного ажиотажа цены снова пошли вверх.

«Арендного фонда у нас, в принципе, хватает на каждого потребителя. Самое главное — какого качества будет это жилье, которое позиционируется на рынке аренды. Этой осенью были примеры, когда квартиры в центре города за 150 тысяч тенге в месяц взлетели до 250 тысяч тенге, и до сих пор стоимость держится на этом уровне. Скорее всего, даже если россияне взяли квартиры в аренду, у них скоро закончится срок нахождения в нашей стране, только если они не получат вид на жительство. Те, кто арендовали квартиры по завышенной стоимости, съедут, и освободившиеся квартиры будут выставлять на рынок с дисконтом, потому что арендодатели будут вынуждены подстраиваться под сегмент доступной аренды, стоимость которой складывается из возможностей наших арендаторов», — добавил Ермек Мусрепов.

По оценке руководителя Казахстанской федерации недвижимости, снижения цен на аренду в крупных городах Казахстана должно произойти к концу года, когда у многих граждан России закончится трехмесячный срок пребывания в стране. Постепенно можно будет наблюдать восстановление стоимости аренды на прежний уровень. Аренда жилья эконом-класса должна скорректироваться до доступных цен, то есть упасть минимум на 20-25 процентов. Как отметил эксперт, аренда в крупных городах страны и до этого была переоценена и сейчас на изменение ее цены будет влиять спрос. Арендодатели могут продолжать держать завышенные цены, но это продлиться не больше месяца или двух, после чего они должны будут вернуться на рубежи стоимости, которые были ранее. К примеру, средняя цена аренды однокомнатного жилья в Алматы, по оценке эксперта, к концу год должна вернуться на уровень до 200-250 тысяч тенге, а не 300 тысяч, как сейчас.

«Нельзя говорить, что после приезда россиян 100 процентов рынка аренды повысилось. Так, наверное, можно сказать про приграничные города, где количество предложений было не столь велико. В крупных же городах подорожало не более 30 процентов арендной недвижимости, которая находилась в обороте на рынке. Основная часть арендодателей не меняла стоимость своей недвижимости, так как у них были определенные обязательства перед своими арендаторами, включая ограничения по договорам долговременной аренды. Не каждый решился выгнать из жилья стабильных арендодателей, чтобы всего на пару месяцев запустить к себе в квартиру россиян. Так что, думаю, всего 30 процентов владельцев арендного жилья, чьи квартиры выставлялись на рынке в момент ажиотажа, действительно завысили цены», — добавил Мусрепов.

Директор Казахстанской федерации недвижимости считает, что доходы населения не позволят казахстанцам платить по 300-400 тысяч тенге за однокомнатное жилье эконом-класса, и владельцы этого жилья будут вынуждены скидывать наценку до доступной стоимости. Рынок недвижимости, по его оценке, стабилизируется, но на это может уйти полгода или даже год. Все также будет зависеть от других факторов, так как рынок аренды у нас очень нестабилен и на него влияют любые события в экономике страны.

Директор агентства недвижимости Metry.kz Галым Искаков отметил, что цены на рынке аренды уже начали потихоньку спадать и сам рынок стал спокойнее. Те, кто приехал в Казахстан за последний месяц, уже расселились, кому-то помогли найти жилье компании и частные инициативы. Собственники жилья, в свою очередь, разделились на два лагеря — те, которые завышали цены, и те, кто оставил их без изменений и не стал выселять своих нынешних жильцов, чтобы заселить кого-то подороже. Многие из приехавших уезжают обратно или в другие страны. В итоге, те, кто значительно завысил цены, не могут сдать по ним жилье. При этом, по словам директора агентства, больше всех пролетели те, кто завышал цену на аренду в три-четыре раза. Эти объекты плохо сдавались и простаивают до сих пор. Большим спросом пользовались квартиры, цену на которые завысили не более чем в два раза, так как из-за курсовой разницы рубля и тенге (тенге с февраля просел к рублю почти в два раза) россиянам такие двойные ценники не казались столь уже значительными. Жилье, которое стоило еще дороже, сейчас перестали рассматривать даже приехавшие россияне.

«Также сейчас закончился традиционный ажиотаж на рынке аренды, связанный с началом учебного года и приездом в вузы иногородних студентов. По сути, в крупных городах мы наблюдали двойную волну миграции как внутренней, так и внешней, но и та, и та постепенно спали, и рынок стал успокаиваться. Каждый год у нас в августе-сентябре наблюдается ажиотаж, но сейчас поток спроса увеличился сразу в три-четыре раза. На сайтах объявлений о сдаче квартиры в аренду еще висят высокие ценники в надежде на то, что кто-то все же снимет такое дорогое жилье, но реальные сделки заключаются уже совсем по другим ценам», — рассказал Галым Искаков.

Эксперт считает что цены вернутся к прежним значениям уже к зиме. Даже те граждане России, которые не уедут и решат остаться здесь, скорее всего, будут искать работу в Казахстане и с местной зарплатой уже не смогут снимать жилье дороже обычных цен на рынке. К примеру, если двое взрослых будут получать зарплату в районе 200 тысяч тенге, то они не смогут снять квартиру за 500 тысяч. Более же ценные специалисты, скорее всего, уедут из Казахстана, чтобы попытать счастье в Европе. Таким образом, даже оставшиеся россияне будут искать более дешевые предложения жилья.

«В Алматы средняя квартира вскоре снова будет стоить около 180-200 тысяч тенге. Те, кто будет сдавать дороже, просто будут обречены на простой, а зима и так не слишком хороший период для сдачи жилья. Приезжие либо вернутся на родину, либо уедут в другие страны, особенно те, кто знает иностранные языки и претендует на хорошо оплачиваемые должности, а это потенциально самая обеспеченная и перспективная аудитория для арендодателей», — добавил эксперт.

Галым Искаков рассказал, что в перспективе на ситуацию с жильем также должны повлиять высокие темпы строительства нового жилья. Так, в Астане в этом году планируют сдать еще несколько миллионов квадратных метров, что отразится на рынке купли-продажи жилья и, возможно, косвенно на аренду.

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