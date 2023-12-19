Когда состоится зажжение главной ёлки Костанайской области?

В центре Костаная уже вовсю идут приготовления к церемонии зажжения главной новогодней красавицы Костанайской области.

Ёлка наряжена. Экран для трансляции около областного акимата уже установлен. Также установлено металлическое ограждение.

Принять участие в церемонии могут все желающие. Костанайцев и гостей города ждёт насыщенная праздничная программа.

Праздник запланирован на 20 декабря в 18.00

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