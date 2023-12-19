USD 457.44
EUR 501.26
RUB 5.11
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Когда состоится зажжение главной ёлки Костанайской области?

Когда состоится зажжение главной ёлки Костанайской области?

Фото для новости Когда состоится зажжение главной ёлки Костанайской области?

alau.kz

В центре Костаная уже вовсю идут приготовления к церемонии зажжения главной новогодней красавицы Костанайской области. 

Ёлка наряжена. Экран для трансляции около областного акимата уже установлен. Также установлено металлическое ограждение.

Принять участие в церемонии могут все желающие. Костанайцев и гостей города ждёт насыщенная праздничная программа.

Праздник запланирован на 20 декабря в 18.00

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Обеспеченная старость: что происходит с пенсионными накоплениями казахстанцев
Следующая новость

Телевидение отключат в Казахстане