В казахстанских школах завершается первая четверть: уже со следующей недели начинается горячая пора СОЧей. В конце октября казахстанские школьники отправятся на первые в этом учебном году каникулы, передает informburo.kz
Первая четверть составляет восемь учебных недель. Официально осенние каникулы продлятся семь дней – с 28 октября по 3 ноября включительно.
Однако фактически последний учебный день первой четверти у школьников будет 24 октября, так как 25 октября в Казахстане отмечается национальный праздник – День Республики, который выпадает на пятницу.
На следующие каникулы школьники пойдут уже 30 декабря, накануне Нового года.