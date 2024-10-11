В казахстанских школах завершается первая четверть: уже со следующей недели начинается горячая пора СОЧей. В конце октября казахстанские школьники отправятся на первые в этом учебном году каникулы, передает informburo.kz

Первая четверть составляет восемь учебных недель. Официально осенние каникулы продлятся семь дней – с 28 октября по 3 ноября включительно.

Однако фактически последний учебный день первой четверти у школьников будет 24 октября, так как 25 октября в Казахстане отмечается национальный праздник – День Республики, который выпадает на пятницу.

На следующие каникулы школьники пойдут уже 30 декабря, накануне Нового года.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.