Пенсионный возраст: что меняется и когда

Сейчас мужчины выходят на пенсию в 63 года. Для женщин возраст установлен в 61 год и таким останется как минимум до конца 2027-го. Но дальше начнётся постепенное повышение:

с 1 января 2028 года — 61,5 года,

— 61,5 года, с 2029-го — 62 года,

с 2030-го — 62,5 года,

с 2031 года — 63 года.

С 2031 года пенсионный возраст в Казахстане станет единым для мужчин и женщин — 63 года. Это решение было принято заранее с целью выровнять пенсионные условия и обеспечить стабильность системы на фоне увеличения продолжительности жизни.

Хотя установлен единый порядок выхода на пенсию, в законодательстве предусмотрены исключения. Одно из наиболее известных — для многодетных матерей. Женщины, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, могут выйти на пенсию в 53 года.

С января 2024 года вступила в силу новая норма для сотрудников, занятых на вредных производствах. Если они проработали не менее семи лет, и за них регулярно уплачивались обязательные профессиональные пенсионные взносы, они имеют право получать специальные социальные выплаты с 55 лет, не дожидаясь установленного пенсионного возраста

Альтернативой стандартному выходу на пенсию может стать пенсионный аннуитет — инструмент для тех, кто накопил достаточную сумму в ЕНПФ.

Женщины могут воспользоваться им с 53 лет, мужчины — с 55. Главное условие — накоплений должно хватить для обеспечения пожизненных выплат страховой компанией. Этот вариант чаще всего подходит гражданам со стабильным доходом и регулярными отчислениями.

Отдельная категория — сотрудники силовых структур. Для них пенсия назначается по выслуге лет, и условия определяются каждым ведомством отдельно.