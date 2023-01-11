Когда в Казахстане начнут принимать заявки на банкротство физлиц

Заявления на банкротство начнут принимать с 3 марта, сообщил заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании правительства.

«30 декабря 2022 года подписан закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан». Закон официально опубликован 1 января. 3 марта стартует приём заявлений на банкротство», – сказал он.

По словам министра, сейчас разработали прототип информационной системы, проводятся её тестирование и доработка. По заключённому меморандуму с АО «ИУЦ» она завершится в феврале. После платформу интегрируют с информационными системами других госорганов.

«Для успешной реализации указанных мер требуются скоординированные действия от других заинтересованных госорганов: АРРФР, МЦРИАП и местных исполнительных органов», – отметил Жамаубаев.

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