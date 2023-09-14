Когда в Казахстане начнут вакцинацию от гриппа, и в каких случаях школьников переведут на дистанционку

pixabay.com
Приказ о мерах профилактики гриппа подписал главный государственный санврач Казахстана Нуркан Садвакасов, сообщает informburo.kz
Постановление предусматривает следующие мероприятия в период эпидемического сезона по ОРВИ и гриппу:
Проведение вакцинации против гриппа с 1 октября.
В медицинских организациях обеспечение работы «фильтров» на входе, использование масок, наличие антисептиков.
Первоочередное обслуживание вызовов на дому беременных и детей до одного года с проявлениями ОРВИ, гриппа.
В детских дошкольных организациях проведение ежедневного утреннего фильтра, отстранение детей с признаками ОРВИ и гриппа.
В организациях среднего образования: при регистрации случаев заболевания ОРВИ учащихся от 20 до 30% в одном классе в течение одного инкубационного периода, рекомендуется отмена кабинетной системы обучения; в случае если заболевших больше 30% в классе учащиеся переводятся на онлайн-обучение.
Ранее вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова сообщала, что уже закуплено более 2 млн доз вакцины от гриппа. По данным Минздрава, число заразившихся гриппом в августе этого года на 8% выше, чем за соответствующий период 2022 года.