Когда в Казахстане начнут вакцинацию от гриппа, и в каких случаях школьников переведут на дистанционку

Приказ о мерах профилактики гриппа подписал главный государственный санврач Казахстана Нуркан Садвакасов, сообщает informburo.kz

Постановление предусматривает следующие мероприятия в период эпидемического сезона по ОРВИ и гриппу:

Проведение вакцинации против гриппа с 1 октября.

В медицинских организациях обеспечение работы «фильтров» на входе, использование масок, наличие антисептиков.

Первоочередное обслуживание вызовов на дому беременных и детей до одного года с проявлениями ОРВИ, гриппа.

В детских дошкольных организациях проведение ежедневного утреннего фильтра, отстранение детей с признаками ОРВИ и гриппа.

В организациях среднего образования: при регистрации случаев заболевания ОРВИ учащихся от 20 до 30% в одном классе в течение одного инкубационного периода, рекомендуется отмена кабинетной системы обучения; в случае если заболевших больше 30% в классе учащиеся переводятся на онлайн-обучение.

Ранее вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова сообщала, что уже закуплено более 2 млн доз вакцины от гриппа. По данным Минздрава, число заразившихся гриппом в августе этого года на 8% выше, чем за соответствующий период 2022 года.

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