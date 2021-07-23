Когда в Казахстане начнут вакцинировать детей

Министр здравоохранения Алексей Цой высказался о вакцинации детей в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, пока в стране нет вакцин, которыми можно было бы вакцинировать детей.

Наши дети должны получить возможность привиться. Пока мы не можем назвать конкретные сроки. Но уже сейчас многие родители обращаются и просят привить детей, к сожалению, пока таких вакцин нет в Казахстане. Как только появится возможность, мы эту доступность обеспечим, — сказал глава Минздрава на брифинге в СЦК.

Министр подчеркнул, что вакцинация детей будет также добровольной, с правом выбора родителей.

Ранее глава комитета эпидемиологического контроля Минздрава сообщила, что детей с 12 до 18 лет могут начать вакцинировать Pfizer в Казахстане.

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