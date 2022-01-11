Когда в Казахстане обменники возобновят работу

В Нацбанк заверили, что обеспечат сбалансированность валютного рынка на фоне произошедших беспрецедентных событий.

12 января вновь начнут функционировать обменные пункты, станут доступны международные платежи и переводы, сообщает пресс-служба Национального банка РК.

В дополнение к стандартным инструментам Нацбанк начал применять механизм поддержки ликвидности через операции репо на Казахстанской фондовой бирже (KASE) на сроки до трёх месяцев. Таким образом, все потребности банков второго уровня удовлетворяются в полном объеме.

«В связи со стабилизацией ситуации в городе Алматы и других регионах, а также постепенного восстановления каналов связи с 12 января будут возобновляться торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи, обменные валютные операции банков второго уровня и небанковских обменных пунктов, а также международные платежи и переводы», – говорится в сообщении.

Нацбанк заверил, что обеспечит сбалансированность валютного рынка на фоне произошедших беспрецедентных событий.

«Национальный банк Казахстана обеспечит сбалансированность валютного рынка при необходимости путём своего непосредственного участия и проведения валютных интервенций до полной стабилизации ситуации и восстановления доверия к тенге как со стороны внутренних, так и внешних участников рынка», – сообщили в пресс-службе.