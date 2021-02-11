Когда в Казахстане отменят локдауны и ограничения из-за COVID-19

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, когда в Казахстане могут отменить локдауны и ограничения из-за COVID-19, сообщает zakon.kz.

Об этом глава Минздрава рассказал во время эксклюзивного интервью в эфире Ошакбаев.LIVE.

Если вакцина будет у нас полноценно доступна в Казахстане и мы вакцинируем 60 процентов населения до осени, то возможно… Сейчас вакцинация направлена именно на следующий возможный подъем, мы прогнозируем август-сентябрь следующего года. Соответственно тот пик должен быть нивелирован иммунным статусом наших граждан. Соответственно, чтобы сама коронавирусная инфекция перешла в разряд сезонных, небольших всплесков, чтобы незаметно для нас протекала, как ежегодно мы встречаемся с гриппом, обычными пневмониями. Мы уже к этому привыкли, мы знаем, что зимой начинается подъем и это должно стать нашей стандартной обычной жизнью. министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

По его словам, самое главное, чтобы уменьшилась летальность.

Глава Минздрава выразил надежду, что если казахстанцы достаточно вакцинируются, то осень должна пройти гладко.

И предыдущая осень, и сейчас мы видим, у нас управляемо, ажиотажа нет, лекарства есть, пациенты лечатся. Инфекционные больницы заняты на 26 процентов. Это вселяет оптимизм и запас прочности у нас есть, — подытожил Алексей Цой.

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