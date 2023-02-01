Когда в Казахстане ожидается пик инфляции

По ожиданиям Национального банка, пик инфляции в Казахстане придется на февраль 2023 года. Об этом сообщил председатель Нацбанка Галымжан Пирматов, передает Tengrinews.kz.

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На брифинге Пирматов сообщил, что Казахстан близок к завершению цикла повышения базовой ставки.

«Нацбанк ведет независимую денежно-кредитную политику. Для того чтобы мы начали снижать базовую ставку, мы должны добиться устойчивого тренда снижения инфляции и инфляционных ожиданий. При отсутствии новых шоков, при достижении таких условий мы можем приступить к снижению базовой ставки.

Мы ожидаем пик инфляции в первом квартале, если точнее, в феврале мы ожидаем пик годовой инфляции. Начиная с марта мы ожидаем снижение годовой инфляции. Текущие условия диктует поддержание базовой ставки на текущих уровнях достаточно длительное время», — рассказал Пирматов, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, сейчас появились признаки замедления инфляционного давления, которое возникло после мобилизации в России.

«На фоне шока от мобилизации в России с сентябре месячная инфляция сложилась 1,8 процента, в октябре — 1,6 процента, в ноябре — 1,4 процента и в декабре — процента. Несмотря на наблюдаемое снижение, цифра в декабре гораздо выше средних значений за последние 5 лет — это 0,7 процента в декабре. Поэтому говорить о том что пик пройден, еще не приходится. Пока инфляционное давление оказывается достаточно высоким», — предупредил глава Нацбанка.

Он пояснил, что базовая ставка на уровне 16,75 процента близка к рекордной, но не является историческим максимумом.

«Мы перешли к политике инфляционного таргетирования в 2015 году. По факту в феврале 2016 года мы начали полноценно проводить политику инфляционного таргетирования. Я тогда работал заместителем председателя. Как раз курировал этот вопрос. В феврале 2016 года мы установили базовую ставку 17 процентов и понижали ее постепенно», — пояснил он.

Напомним, в 2022 году Национальный банк Казахстана повышал базовую ставку шесть раз. 24 января 2022 года с 9,75 до 10,25 процента годовых. 24 февраля — до 13,5 процента. 25 апреля — до 14 процентов годовых с процентным коридором +/– 1,00 процентного пункта. 25 июля — до 14,5 процента годовых. 26 октября — до 16 процентов годовых. 5 декабря базовая ставка выросла до 16,75 процента.

Сегодня Национальный банк заявил о сохранении уровня базовой ставки в 16,75 процента.