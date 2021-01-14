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Когда в Казахстане ожидается пик заражения коронавирусом

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Президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман рассказал, когда в стране ожидается пик заражения коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Как пишет он на своей странице в Facebook, согласно данным Института медицинской метрики и оценки (IHME) при Вашингтонском университете, пик заражений коронавирусом в Казахстане ожидается 2 марта.

При этом уровень заражений прогнозируется на 45 процентов ниже, чем во время пика летом прошлого года. Просьба быть максимально осторожными особенно в ближайшие месяцы: носите маску, соблюдайте дистанцию, избегайте людных мест особенно в малопроветриваемых помещениях, хорошо высыпайтесь, полноценно питайтесь и старайтесь быть физически активными, — отметил он.

По состоянию на 13 января всего в Казахстане выявлены 165 311 заболевших, из которых выздоровели – 151 172. За прошедшие сутки в стране зарегистрированы 834 новых случая заболевания КВИ.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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