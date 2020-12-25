Когда в Казахстане вводится карантин

Министр здравоохранения РК своим приказом от 21 декабря 2020 года утвердил правила осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, и перечень инфекционных заболеваний при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин, передает zakon.kz.

Правила определяют порядок осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина.

Эти мероприятия вводятся:

— в случае угрозы ввоза на территорию РК или распространения на всей территории инфекционных и паразитарных заболеваний;

— в случае угрозы распространения инфекционных и паразитарных заболеваний на соответствующих административно-территориальных единицах, (на отдельных объектах).

Ограничительные мероприятия, в том числе карантин, вводятся (отменяются) постановлением главного государственного санитарного врача РК или главного государственного санитарного врача региона, на транспорте, а также на ведомственных объектах иных государственных органов постановлением главного государственного санитарного врача структурных подразделений госоргана в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Постановление главного государственного санитарного врача подлежит опубликованию в СМИ обязательному исполнению.

Центральные исполнительные органы и другие государственные органы, имеющие военно-медицинские (медицинские), судебно-медицинские, судебно-наркологические, судебно-психиатрические подразделения, в пределах своей компетенции устанавливают (отменяют) ограничительные мероприятия, в том числе карантин, на территории войск, подразделений и ведомственных организаций с одновременным уведомлением государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и его территориального подразделения.

В случае угрозы ввоза и распространения инфекционных заболеваний, предусмотренных Перечнем инфекционных заболеваний, при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин.

При этом вводятся следующие меры:

— направленные на предотвращение распространения инфекционных и паразитарных заболеваний;

— предусматривающие особый режим предпринимательской или иной деятельности.

В случае угрозы ввоза на территорию РК или распространения на всей территории страны инфекционных и паразитарных заболеваний главный государственный санитарный врач РК вводит ограничительные мероприятия, в том числе карантин, в пунктах пропуска через Государственную границу РК, совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза, или на всей территории республики с особыми условиями предпринимательской и иной деятельности и жизни населения.

В случае угрозы распространения инфекционных и паразитарных заболеваний на соответствующих административно-территориальных единицах (на отдельных объектах) главные государственные санитарные врачи вводят ограничительные мероприятия, в том числе карантин, на соответствующих административно-территориальных единицах (на отдельных объектах) с особыми условиями предпринимательской и иной деятельности и жизни населения.

В перечень инфекционных заболеваний, при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, входят:

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (24 декабря).

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