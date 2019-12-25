Когда в Казахстане запустят «женскую ипотеку»

Руководство АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (ЖССБК) рассказало о реализации в Казахстане проекта по продвижению гендерного равенства в жилищном финансировании – женской ипотеки, передает МИА «Казинформ».

«Еще один продукт, который Жилстройсбербанк уже запустил, но планирует реализовать в 2020 году – это проект по продвижению гендерного равенства в жилищном финансировании, или так называемая женская ипотека. Фондирование по проекту предоставит Азиатский банк развития в размере 38 млрд тенге», — сказала на пресс-конференции заместитель председателя правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Алия Айдарбекова.

Сейчас в Казахстане проживает 9,1 млн женщин, из них 4,4 млн входит в число занятых и половина из них самостоятельно обеспечивают свои семьи. При этом женщины получают зарплату в среднем на треть меньше мужчин.

«Более низкий уровень доходов говорит о том, что им труднее мужчин получить доступный заем на покупку своего жилья. Займы для женщин будут выдаваться для покупки как первичного, так и вторичного жилья. Максимальная сумма кредита составит 30 млн тенге. Для его получения женщине достаточно будет иметь минимальный первоначальный взнос в размере 15%, при условии, если ее доход будет ниже 200 тысяч тенге и 20% для тех, чей доход составляет более 200 тысяч тенге», — подчеркнула Алия Айдарбекова.

По ее словам, процентная ставка, предварительно, будет на уровне 12%.

«Она будет 12% на уровне предварительного займа. Нужно будет накопить до 50%, а после того, как человек с нами накопит, ставка снизится и будет от 3,5 до 5%, так же как и в классическом жилищном займе. Мы планируем в январе получить первые 7 млрд. Когда в Азиатском банке развития посмотрели структуру ипотечного портфеля Казахстана, они сказали, что по Казахстану в целом более 50% ипотеки выдается на два города: Нур-Султан и Алматы. Они нам поставили условие, что в крупных городах мы можем выдать не больше 40%, а 60% должны уйти именно в регионы. Эта программа будет стартовать, прежде всего, в регионах. Это должны быть наши вкладчики, которые уже копили, у которых есть какая-то сумма, но до 50% им еще далеко, поэтому первоначально 15 и 20% взнос», — дополнила председатель правления ЖССБК Ляззат Ибрагимова.