Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Ростислав Коняшкин рассказал, что в начале 2025 года в пилотном режиме появится интернет в казахстанских поездах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как он заявил, в прошлом году был проведен анализ по «белым пятнам» вдоль республиканских дорог.

«На основании анализа мы определили 243 точки, где необходимо дополнительно установить антенно-мачтовые сооружения. Сейчас акиматы разрабатывают проектно-сметную документацию. Порядка 80 уже реализовано. В 2025 году «белые пятна» по дорогам республиканского значения будут устранены. Также начат анализ дорог местного уровня, результаты которого будут учтены и внесены в план», – дополнил Коняшкин.

С его слов, также проводился анализ различных технологий, чтобы выбрать оптимальный вариант интернета в железнодорожных поездах.

«Самым оптимальным вариантом является интернет через низкоорбитальные спутники. В настоящее время ведутся переговоры с компанией OneWeb. В январе планируем совместно с КТЖ запустить пилотный проект. По его результатам будет приниматься решение, насколько нас устраивает то качество и тарифы, которые будут предоставляться. И соответственно, будет приниматься решение уже о дальнейшем масштабировании», – заверил Ростислав Коняшкин/

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.