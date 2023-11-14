Когда в Костанае благоустроят все дворы?

Общая протяженность автомобильных дорог в Костанае — 423 км. На сегодня, с учетом уже завершившегося сезона ремонтов, 419 километров городских дорог находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии. В этом году дорожными работами было охвачено 65 улиц. По данным отдела ЖКХ, на сегодня они выполнены на 99%.

Сейчас техника ещё продолжает работать на улице Фролова, здесь пробивают дорогу с проездом в Притобольский парк. Один из важных объектов — дорогу между микрорайонами Аэропорт и Береке, завершили буквально в минувшую пятницу. Как рассказал руководитель отдела ЖКХ, в следующем году средним ремонтом планируется отремонтировать 38 улиц. На эти цели предусматривается 4 миллиарда тенге. Но, власти города будут работать над тем, чтобы наращивать объёмы.

«Мы будем работать по технической специфике дорог. Вообще нам надо вкладывать в дороги не менее 6-7 миллиардов тенге, чтобы они находились в хорошем состоянии. Если мы хоть один год пропустим, то мы обязательно получим эффект, в виде плохих дорог. Будем заниматься, будем вкладывать», — сообщил руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Денис Петрухно.

В этом году в Костанае отремонтировали 53 дворовых территории, там обновили асфальт, бордюры и увеличили парковки. Сегодня в Костанае в ремонте нуждаются еще 103 двора. Большую часть планируют привести в порядок в следующем году, и к 2025 году полностью завершить эту работу.

«Одним из важных аспектов по благоустройству дворовых территорий является установка новых детских и спортивных площадок. Всего в Костанае необходимо оборудовать 474 дворовых территорий. Из которых в период 2016-2023 годы благоустроено детскими, спортивными и детско-спортивными площадками 289. Вместе с тем на 50 установленных уже необходим ремонт, в этом году ремонт проводился на 25 площадках», — сообщил Денис Петрухно.

В 2024 году по плану в Костанае за счёт средств акимата должны установить 20 детских и спортивных площадок, и ещё 8 появятся в городе в рамках проекта «Бюджет народного участия».

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