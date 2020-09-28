Когда в Костанае будет сдан новый Ледовый дворец?

В новом ледовом дворце спорта приступили к работам по внутренней отделке здания, благоустройству территории и подготовке к установке необходимого оборудования, передает alau.kz

В Костанае продолжается строительство Ледового дворца. Чтобы ознакомиться с ходом проводимых здесь работ, на площадку прибыл аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Экскурсию по будущему Дворцу ему провел исполнительный директор компании из Словакии, занимающейся реализацией костанайского проекта.

«Он идентичный тому, что есть в Актобе. Также на 2500 посадочных мест. Площадка будет соответствовать всем условиям международной хоккейной федерации. Можно устраивать любые матчи. И также можно заниматься другими видами спорта на льду»,- сообщил исполнительный директор компании «Н+Н TECHNIKA, SPOL.S.R.O.» Марцел Караба.

Словацкая компания реализовала уже несколько подобных проектов в Казахстане. И это не только названный город Актобе, но и Актау, где также появился ледовый дворец. Но вместе с тем в Костанае хотят внедрить еще и опыт европейских проектов. Его будут черпать на основе уже воплощенных той же компанией ледовых дворцов в Словакии, Чехии и Австрии.

«Здесь использованы самые современные технологии именно по энергосбережению. Нашей компанией создана своя уникальная технология, которая предназначена для того, чтобы энергопотребление было как можно меньше. Это замкнутый цикл. Потому что для охлаждения ледовой площадки нам, к примеру, нужно тепло отбирать, чтобы охлаждалось. Но это тепло потом можно использовать в рамках самого комплекса здания для обогрева воды»,- рассказал Марцел Караба.

Оборудование, которое предназначалось для костанайского дворца спорта, из-за пандемии не смогли доставить в установленные сроки. Но уже сейчас необходимая техника находится в городе Костанай и готовится к установке. Воплощать все идеи словацкой компании продолжит подрядчик ТОО «Интерстиль». Совместными силами ледовый дворец должен превратиться в удобное место для тренировок хоккеистов, фигуристов и любителей шорт-трека. Во дворце будут предусмотрены как сама ледовая площадка, так и фитнес-зал, а также магазин спортивных товаров. В эксплуатацию этот объект должны ввести до конца 2020 года.

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