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Когда в Костанае отключат отопление, сообщили в ЖКХ

— Сегодня, 15:48
Изображение для новости: Когда в Костанае отключат отопление, сообщили в ЖКХ

pixabay.com

Как сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства акимата Костаная, отключать население от теплоснабжения в Костанае в ближайшие дни не планируют.

В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства напомнили, что отключение тепла в домах костанацев возможно только при условии того, что среднесуточная температура воздуха должна быть не менее плюс 10 градусов.

Несмотря на то, что погода в последние дни довольно теплая погода, нужного показателя пока нет.





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