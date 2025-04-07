Сегодня на совещании в городском акимате обсудили поручения, которые были даны главой областного центра на...
Как сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства акимата Костаная, отключать население от теплоснабжения в Костанае в ближайшие дни не планируют.
В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства напомнили, что отключение тепла в домах костанацев возможно только при условии того, что среднесуточная температура воздуха должна быть не менее плюс 10 градусов.
Несмотря на то, что погода в последние дни довольно теплая погода, нужного показателя пока нет.
В 2024 году ветеринарной станцией Костаная было отловлено 1200 голов бродячих собак и кошек. Об...
Мошенники в Казахстане действуют от имени "Казпочты" или почтальонов, сообщает Zakon.kz. Об этом 7 апреля...
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