Когда в Костанае завершат ремонт дорог?

До конца сезона ремонта дорог остается все меньше времени, работы в городе завершены на 70 %. По оценке ЖКХ к концу сентября их полностью планируют завершить. В этом году проводится ремонт как дорог так и внутридворовых территорий с созданием новых парковочных мест.

В этом году в Костанае проводится средний и текущий ремонт дорог, на эти цели было выделено более 3 миллиардов тенге. 44 из 65 улиц уже отремонтированы. Это 70%. В ЖКХ отмечают, что все работы идут в срок.

«На сегодняшний день в городе Костанай проводится средний ремонт методом фрезерования и средний ремонт методом ресайклирования. Выделено 3,3 миллиарда тенге. На сегодняшний день методом фрезерования выполнение составляет около — 90%. Осталась только одна улица — Дощанова по фрезерованию»,- говорит статист отдела ЖКХ акимата города Костанай Чингис Омаров.

Ремонт ведётся и на внутриквартальных территориях, в планах у коммунальщиков до конца сезона отремонтировать 65 проездов во дворах, сюда входит и создание новых парковочных мест. Сейчас же работы выполнены на 60%. Это двор по улице Летунова, по словам местных жителей ремонта тут не было давно, что было большой проблемой как для детей, так и для взрослых, парковки тоже на всех не хватало.

«Мы тут с 2000 года живем, а дом 1996 года постройки, и ремонт тут никогда не проводился. А если и проводился, то собственными силами только.Тут ямы постоянно, тут дети хотя бы катались на великах, а там не покатаешься. И они то ямы, то падают, то еще что-нибудь. Вот это самое неудобное, и они сейчас еще немного расширили дорогу.Сейчас расширили парковку, там где-то свободных 10 мест, здесь 5 машин, и там несколько. Уже удобно, чем раньше ставили»,- говорит житель дома Жанболат Жанабаев.

Все ремонтные работы дорог и внутриквартальных площадок завершить планируется до конца сентября.

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